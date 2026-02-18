Burhanettin Duran'dan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından sürece dair ortak rapor açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komisyonun 137 kurum ve kişiyi dinleyerek kapsamlı bir istişare süreci yürüttüğünü hatırlattı.



Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılmasının temel hedef olarak belirlendiğini söylerken, "Kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır." dedi.



Duran, "“Terörsüz Türkiye” anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. " vurgusu yaptı.



Duran paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken; kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Silah bırakma sürecinin, milletimizin huzur ve birlik iradesinin güçlü bir yansıması olduğu açıkça ortaya konmuştur.

Bu süreç; sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği ve ortak geleceğimizi tahkim eden bir Türkiye modelidir.

“Terörsüz Türkiye” anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. Bu kadim topraklarda asırlardır süregelen ebedî kardeşliğin yeniden ve daha güçlü şekilde tahkim edilmesi hedeflenmektedir.

Bu iradenin arkasında duran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, kıymetli fikirleriyle Komisyona katkı sunan ve emek veren herkese minnettarlığımı ifade ediyor; sürecin kararlı adımlarla tamamlanmasını ve raporun milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."