Burhaniye'de otluk yangını

Yaz aylarının gelmesiyle otluk alanlardaki yangınlar artmaya başladı. Burhaniye'de çıkan otluk yangınında ağaçlar zarar gördü.

Burhaniye'de otluk yangını

Balıkesir'e bağlı Burhaniye'de son günlerde ot yangınlarının sayıları arttı.

Dün, Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan orman yangınına sündürme helikopteri ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ören Mahallesi'ndeki bir tatil köyünün bitişiğinde çıkan otluk yangınında bazı ağaçlar da zarar gördü.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden sündürülürken, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

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