Burhaniye'de polisi denetimleri devam ediyor

Son günlerde yapılan denetimlerde bir adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet de fişeği ele geçirildi. Ayrıca 51 adet satışa hazır birer içimlik metamfetamin ile 32 adet galara sentetik ecza hapı, 5 gram metamfetamin ile 6 gram esrar yakalandı. Bu arada 5 adet 7,65 çapında tabanca fişeği ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 960 lira para ele geçirildi.

Bir şahıs uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanırken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.