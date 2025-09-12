Burhaniye'de polisi denetimleri devam ediyor

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sık sık yaptıkları uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Son günlerde yapılan denetimlerde bir adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet de fişeği ele geçirildi. Ayrıca 51 adet satışa hazır birer içimlik metamfetamin ile 32 adet galara sentetik ecza hapı, 5 gram metamfetamin ile 6 gram esrar yakalandı. Bu arada 5 adet 7,65 çapında tabanca fişeği ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 960 lira para ele geçirildi.

Bir şahıs uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanırken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.

