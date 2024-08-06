Burnunun yamukluğu ele verdi: Cezaevine geri döndü

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimlik numarası ile polisleri atlatmaya çalışırken burnunun yamukluğu onu ele verdi. Firari cezaevine teslim edildi.

Burnunun yamukluğu ele verdi: Cezaevine geri döndü

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup GBT sorgusu yaptı.

Durdurulan kişi Özgür Türköz'e ait kimlik vererek polisleri atlatmaya çalıştı. Polis, sistemdeki fotoğrafa bakınca, karşısındaki kişinin burnunu yamuk olduğunu fark etti.

Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz (27) olduğunu belirledi.
ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.

İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.

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