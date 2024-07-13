Bursa 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesi Yeni Mahalle'de 2 katlı evde saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.
Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.
İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturmaya başladı.
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