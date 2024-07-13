Bursa 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bursa 2 katlı ev alev alev yandı

'nın İznik ilçesi Yeni Mahalle'de 2 katlı evde saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa 2 katlı ev alev alev yandı - 1

İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.

İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

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