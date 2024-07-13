Bursa 2 katlı ev alev alev yandı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa 'nın İznik ilçesi Yeni Mahalle'de 2 katlı evde saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.



Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.



İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturmaya başladı.