Bursa Adliyesi'nde corona virüs alarmı: 10 kişi karantinada

Bursa Adliyesi'nde 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli 10 kişi karantina altına alındı.

DHA 15.06.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 17:26

Bursa Adliyesi'nde corona virüs alarmı: 10 kişi karantinada

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Bursa Adliyesi'nde geçen cuma günü, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle doktora gitti.

Yazı İşleri Müdürü’nün corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli olan mahkeme başkanı, hakim, savcı ve katipler olmak üzere 10 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Görevlilerin 14 gün evlerinde karantinaya girmesinden dolayı kapanan mahkemedeki davalara nöbetçi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı öğrenildi. Karantina altına alınan 10 kişinin corona virüs testlerinin sonuçları bekleniyor.

NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Bursa Adliyesi’nde geçen nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantinaya alınmış, yapılan testler sonucunda karantinaya alınanların corona virüs testi negatif çıkmıştı.

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