Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan uzman erbaş şehit oldu
Bursa Adliyesi'ndeki 2 sanığın öldüğü silahlı saldırıda yaralanan jandarma personelinden Uzman Erbaş Nurettin Yaşar kurtarılamayarak şehit oldu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanmştı. 26 yaşındaki Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakan Yerlikaya şehidin ailesine başsağlığı diledi. Adliyedeki duruşmaya tekerlekli sandalyeyle içeri silah sokan zanlı, duruşma salonunda sanıklara ateş açmıştı. Baba oğul olan 2 sanık hayatını kaybetmişti. Bir jandarma personeli de ağır yaralandı. Saldırgan ve 10 kişi gözaltında.
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