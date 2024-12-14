Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan uzman erbaş şehit oldu

Bursa Adliyesi'ndeki 2 sanığın öldüğü silahlı saldırıda yaralanan jandarma personelinden Uzman Erbaş Nurettin Yaşar kurtarılamayarak şehit oldu.

Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan uzman erbaş şehit oldu

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanmştı. 26 yaşındaki Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak oldu.

Bakan Yerlikaya şehidin ailesine başsağlığı diledi. Adliyedeki duruşmaya tekerlekli sandalyeyle içeri silah sokan zanlı, duruşma salonunda sanıklara ateş açmıştı. Baba oğul olan 2 sanık hayatını kaybetmişti. Bir jandarma personeli de ağır yaralandı. Saldırgan ve 10 kişi gözaltında.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...