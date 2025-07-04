Bursa barajlarında alarm: 84 günlük suyu kaldı

Bursa'nın içme suyu günden güne azalırken, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor.



Kentin içme suyu ihtiyacı iki ana kaynaktan sağlanırken, Nilüfer ve Doğancı Barajları, uzun süredir istenilen seviyede değil.



"TASARRUFLU OLMAK ZORUNDAYIZ"



Tasarruf çağrısı yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları söyledi:



"Şu an itibariyle söylüyorum 84 günlük suyumuz var. Bursa’da su tasarrufu zamanı diyorum.



Çeşmelerimizi açık bırakmayalım. Bahçelerimizi içme suyuyla sulamayalım.



Bypass çalışmalarını tamamladığımızda nefes alacağız.



Ancak o güne kadar tasarruflu olmak zorundayız."

