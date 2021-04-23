Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Covid-19 tedavisi hastanede sürüyor

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salı günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde dinlenmeye başladığını hatırlattı.



Doktorların tavsiyesi üzerine dünden beri tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Aktaş, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon eden, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gayet iyiyim hamdolsun." açıklamasında bulundu.