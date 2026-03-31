Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
31.03.2026 08:16
Son Güncelleme: 31.03.2026 08:43
Mustafa Bozbey'in ailesi de gözaltına alındı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapılırken Bozbey'in ailesinin de gözaltında olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 55 kişi gözaltında alındı.
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
AİLESİ DE GÖZALTINDA
Gözaltı sayısının 55 olduğu açıklandı. Gözaltına alınan isimler arasında ise Bozbey'in eşi, kızı, kardeşleri ve çok sayıda iş insanı olduğu açıklandı.
Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapılıyor.
SUÇLAMALAR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma ve Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına karıştığı tespit edilen aralarında örgüt lideri konumunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı tutuklu Turgay Erdem'in de bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.
Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır illeri olmak üzere 4 ilde bugün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 4 kişinin yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.
MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?
1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.
18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi’nin üçüncü belediye başkanı oldu.
28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.
2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Bozbey, oyların yüzde 47.62'sini alarak belediye başkanı seçildi.
8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken son olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkındaki iddiaları reddetti.
Parti üyeliği askıya alınan Yalım, disipline de sevk edildi.