Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimine uğradı.

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı.

Belediyenin, Başkan Bozbey Burada projesi için ilçeye gelen Mustafa Bozbey gün boyunca vatandaşlarla bir araya geldi.

GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu sırada bir kişi Başkan Bozbey'le görüşmek istediğini söyledi, ardından saldırı girişiminde bulundu.

Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.