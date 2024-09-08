Bursa Deniz Otobüsleri'nde sefer iptali

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde sefer iptali
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ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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