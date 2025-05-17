Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

İstanbul - Bursa arasında yapılan bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki yer alan bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:



* Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



* 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),



* 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),



* 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



* 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya.