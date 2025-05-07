Bursa egzotik hayvan operasyonu: Koruma altına alındılar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığından çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi.

Mudanya'daki adreste ise 10'u yavru 26 Afrika gekosu (kertenkele) ile 6 yumurtaya el konuldu.



Hayvanlar, daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.



Söz konusu hayvanları barındıran şüphelilere ise 472 bin lira idari ceza uygulandı.