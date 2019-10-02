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Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nde hareketli dakikalar yaşandı.



Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediyesi'nin İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün saat 15.30 sıralarında odasına girmesinin ardından aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı, kapıyı kapattı.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk

Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.



Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan B., polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı.

Teslim olan Sinan B., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.