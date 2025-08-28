Bursa, Hatay ve Amasya'da alevlerle mücadele
Bursa, Hatay ve Amasya'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Bursa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.
Türkiye'de orman yangınları ile mücadele sürüyor.
Bursa, Hatay ve Amasya'da orman yangınları çıktı. Bursa'daki yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, Hatay ve Amasya'da müdahaleler sürüyor.
Yangınlarda son durum şöyle:
BURSA'DA YANGIN BÜYÜDÜ
Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda da saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp Fethiye Mahallesi'nde etkili olan alevler, rüzgarın da etkisiyle Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ne ulaştı.
327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ALEVLER AKARYAKIT İSTASYONUNA YAKLAŞTI
Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Alevler, Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor.
Yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir."
"ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız son yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, “Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü” ifadelerini kullandı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa Valiliği NSosyal hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.
GÜNLER SÜREN ORMAN YANGININDA ÜÇ KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Öte yandan Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 26 Temmuz'da çıkan ve yaklaşık iki gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle dönmüştü.
Bu yangını söndürme çalışmalarına destek için Bolu'dan gönüllü olarak Bursa'ya gelen üç kişi, su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirmişti.
HATAY ANTAKYA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda da, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
AMASYA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ
Amasya'daki orman yangını, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, orman, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü’nden de takviye ekip yönlendirildi.
Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterin müdahalesi sona erdi. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
