Bursa, Hatay ve Amasya'da alevlerle mücadele

Türkiye'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bursa, Hatay ve Amasya'da orman yangınları çıktı. Bursa'daki yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, Hatay ve Amasya'da müdahaleler sürüyor. Yangınlarda son durum şöyle:

Bursa'daki yangından bir kare

BURSA'DA YANGIN BÜYÜDÜ



Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda da saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.



Bursa'daki yangında gökyüzü turuncu renge büründü.

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp Fethiye Mahallesi'nde etkili olan alevler, rüzgarın da etkisiyle Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ALEVLER AKARYAKIT İSTASYONUNA YAKLAŞTI Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler, Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye edildi.

Bursa'daki söndürme çalışmalarına 9 hava aracı da katılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Bursa Valiliği NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir." "ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ" Yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız son yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, “Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü” ifadelerini kullandı. KONTROL ALTINA ALINDI Bursa Valiliği NSosyal hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi. GÜNLER SÜREN ORMAN YANGININDA ÜÇ KİŞİ CAN VERMİŞTİ Öte yandan Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 26 Temmuz'da çıkan ve yaklaşık iki gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle dönmüştü. Bu yangını söndürme çalışmalarına destek için Bolu'dan gönüllü olarak Bursa'ya gelen üç kişi, su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirmişti.

Hatay'daki yangın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıktı.

HATAY ANTAKYA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda da, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Amasya'da çıkan yangına müdahale sürüyor.