Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.