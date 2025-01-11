Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 14 Ocak 2025 Salı Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

6

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

6

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

4

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