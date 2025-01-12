Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 14 Ocak 2025 Salı Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 15 Ocak 2025 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Ocak 2025 Perşembe Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

13

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

6

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

5

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

4

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