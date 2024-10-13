Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 17 Ekim 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.