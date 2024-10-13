Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 17 Ekim 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

12

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

11

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

8

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

7

Öne Çıkan Video

Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...