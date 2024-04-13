Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 16 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

11

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

10

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

13

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