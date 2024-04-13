Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 16 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
10
Yarın
24/
11
Pazartesi
27/
10
Salı
31/
13
Çarşamba
28/
13
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