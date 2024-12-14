Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 17 Aralık 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.