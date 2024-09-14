Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Bursa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Eylül 2024 Salı Bursa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

19

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

19

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

27

/

16

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

15

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