Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Bursa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Eylül 2024 Salı Bursa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
34/
19
Yarın
27/
19
Pazartesi
27/
16
Salı
27/
15
Çarşamba
27/
15
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