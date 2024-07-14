Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
34/
20
Yarın
35/
21
Çarşamba
34/
23
Perşembe
37/
24
Cuma
36/
25
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