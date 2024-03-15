Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 15°. 17 Mart 2024 Pazar Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 18 Mart 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
13/
6
Yarın
15/
3
Pazar
16/
5
Pazartesi
16/
6
Salı
16/
6
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