Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 15°. 17 Mart 2024 Pazar Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 18 Mart 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.