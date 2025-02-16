Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 18 Şubat 2025 Salı Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

6

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

7

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

8

/

7

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

1

Öne Çıkan Video

Tüm market fiyatları tek sitede

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...