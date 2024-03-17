imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 20 Mart 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...