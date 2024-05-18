Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 20 Mayıs 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

15

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

15

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

16

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...