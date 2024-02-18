Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 20 Şubat 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 22 Şubat 2024 Perşembe Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.