Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 20 Şubat 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 22 Şubat 2024 Perşembe Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

12

/

2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

13

/

3

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

4

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...