Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.