Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

15

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

16

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