Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 23 Aralık 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 24 Aralık 2024 Salı Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.