Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Aralık 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 23 Aralık 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 24 Aralık 2024 Salı Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

16

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

4

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

3

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

8

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

5

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