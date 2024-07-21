Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
37/
25
Yarın
35/
25
Çarşamba
34/
21
Perşembe
33/
22
Cuma
30/
21
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