Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Bursa hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 21°. 15 Kasım 2024 Cuma Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.