Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Bursa hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 21°. 15 Kasım 2024 Cuma Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

18

/

6

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

18

/

6

Perşembe

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

21

/

7

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

6

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

4

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