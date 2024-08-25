Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 27 Ağustos 2024 Salı Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

19

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

20

Salı

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

30

/

19

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

31

/

21

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: Irak’ın kuzeyinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...