Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024
Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. 29 Ekim 2024 Salı Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°.
Bugün
23/
8
Yarın
21/
11
Salı
21/
10
Çarşamba
21/
9
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