Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. 29 Ekim 2024 Salı Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 21°.

Bugün

Sisli
Sisli

23

/

8

Yarın

Sisli
Sisli

21

/

11

Salı

Sisli
Sisli

21

/

10

Çarşamba

Sisli
Sisli

21

/

9

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