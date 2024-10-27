Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 20°. 29 Ekim 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Sisli
Sisli

23

/

8

Yarın

Sisli
Sisli

20

/

7

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

7

Çarşamba

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

8

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

8

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