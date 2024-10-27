Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 23°. Yarın için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 20°. 29 Ekim 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
23/
8
Yarın
20/
7
Salı
22/
7
Çarşamba
19/
8
Perşembe
19/
8
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