Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.