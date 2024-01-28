Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
4/
0
Yarın
4/
-2
Salı
5/
0
Çarşamba
8/
3
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