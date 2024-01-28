Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-2

Salı

Bulutlu
Bulutlu

5

/

0

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

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