Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 1 Şubat 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

-1

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

8

/

2

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-1

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

0

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