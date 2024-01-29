Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. Yarın için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 1 Şubat 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°.
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Yarın
7/
1
Çarşamba
8/
2
Perşembe
9/
-1
Cuma
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