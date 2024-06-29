Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
30/
19
Yarın
31/
18
Pazartesi
32/
18
Salı
34/
19
Çarşamba
37/
21
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