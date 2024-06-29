Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

30

/

19

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

18

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

18

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

19

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

21

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