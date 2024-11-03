Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Kasım 2024 Pazar Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.