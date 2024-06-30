Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 2 Temmuz 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
31/
18
Yarın
33/
20
Salı
33/
20
Çarşamba
38/
23
Perşembe
31/
23
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