Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 3 Aralık 2024 Salı Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°.