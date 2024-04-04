Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 2 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.
Bugün
27/
13
Yarın
29/
13
Salı
30/
14
Çarşamba
22/
13
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