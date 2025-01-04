Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. 7 Ocak 2025 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
15/
7
Yarın
10/
5
Pazartesi
15/
0
Salı
18/
3
Çarşamba
19/
7
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