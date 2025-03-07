Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Mart 2025
Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Mart 2025 Pazartesi Bursa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 11 Mart 2025 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
17/
4
Yarın
18/
4
Pazartesi
20/
3
Salı
25/
6
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