Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 9 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.