Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 9 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
19/
8
Yarın
21/
6
Salı
21/
6
Çarşamba
21/
7
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