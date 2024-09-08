Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 29°. Yarın için Bursa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 10 Eylül 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 31°.