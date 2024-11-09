Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
17/
7
Yarın
16/
7
Pazartesi
16/
5
Salı
17/
7
Çarşamba
20/
8
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