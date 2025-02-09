Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Bursa için hava durumu bugün nedir? Bursa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bursa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Bursa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. 11 Şubat 2025 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 8°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

5

/

-2

Salı

Bulutlu
Bulutlu

7

/

-3

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

8

/

-3

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