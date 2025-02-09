Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Bursa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°. 11 Şubat 2025 Salı Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Bursa hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 8°.