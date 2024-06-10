Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kadın memur K.A.'ya, sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şube müdürü M.K. açığa alındı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettiş görevlendirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kadın memur K.A., iddiaya göre; şube müdürü olarak görev yapan M.K. tarafından tacize uğradı.

Sosyal medya üzerinden defalarca uygunsuz mesaj alan K.A., duyduğu rahatsızlığı belirterek M.K.'yi uyardı.

ÜSTLERİNE ŞİKAYET ETTİ

Kadın memur, çalıştığı kurum binasında M.K. tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia ederek, üstlerine şikayet etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şube müdürünün tacizlerine devam etmesi üzerine kadın memur, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şube müdürü M.K. açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sürecin hassasiyetle takip edildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan 'Bir kadın personelin şube müdürü tarafından taciz edildiği iddiası ve haberine' ilişkin; olay öğrenildiği andan itibaren Valiliğimizce iddiaya dair derhal inceleme başlatılmıştır. Eş zamanlı olarak Bakanlığımızın ilgili birimine konu hakkında bilgi sunulmuş ve Bakanlık müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu şube müdürü hakkında açığa alma işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün (10.06.2024) itibarıyla Bakanlığımızca konuyla ilgili gönderilen müfettişler tarafından ilimizde gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış bulunmaktadır. Süreç hassasiyetle takip edilecektir."

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